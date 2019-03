Valdo diz que Ceará não pensa no empate, mas pede cautela: "temos que respeitar o Floresta"

O Ceará inicia a busca pelo tricampeonato estadual nesta quarta-feira (27), quando enfrenta o Floresta, no Estádio Domingão, às 21h30, pelas semifinais. O curioso é que o Verdão foi derrotado pelo Alvinegro na estreia da segunda fase do Campeonato Cearense. Apesar da vitória no passado, o zagueiro Valdo reforçou que o time da Vila Manoel Sátiro cresceu no certame.

“Agora é totalmente diferente. A equipe deles evoluiu. Temos que respeitar o Floresta”, afirmou.

A partida também traz à tona um duelo de extremos: O Floresta foi o segundo pior ataque da fase de grupos, com quatro gols, enquanto o Ceará apresentou a melhor defesa do torneio, sendo vazada quatro vezes. Apesar da chance de avançar com dois resultados equivalentes por conta da liderança na segunda fase, Valdo garantiu que o Vovô vai buscar o resultado positivo.

“Nossa cabeça é de entrar para vencer, Lisca cobra sempre isso da gente. Não vamos entrar no jogo pensando no empate. Se você pensa no empate, você está perto da derrota”, declarou.

A partida de volta é realizada dia 10 de abril (quarta), às 21h30, na Arena Castelão. Antes, o Ceará entra em campo contra o Corinthians, no mesmo horário, mas em Itaquera, pela Copa do Brasil.