Valdo comenta preferência por Tiago Alves, mas avisa: "não estou descartando Charles nem Brock"

Durante entrevista coletiva realizada na sede do Ceará, na tarde desta quinta-feira (11), Valdo comentou sobre a ausência de Luiz Otávio na partida contra o Fluminense, na próxima segunda (13), e comentou sobre a preferência de atuar ao lado do experiente Tiago Alves no jogo contra o time carioca.

"Se eu for analisar bem, o Tiago. Pela questão do ritmo e de conhecer mais as situações de jogos. Não estou descartando o Charles nem o Eduardo Brock, porque são jogadores que trabalham e se dedicam muito e estão só esperando uma oportunidade", disse o defensor.

Com Luiz Otávio suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Tiago Alves deve formar a dupla de zaga com Valdo. O jogador de 35 anos fez sua última partida no dia 11 de maio, na derrota por 2 a 1 para o Goiás na Série A do Brasileirão. Além de Tiago, Eduardo Brock e Charles também estão na "briga" por uma oportunidade na equipe.

"São jogadores com características diferentes. Eu e o Luiz nós já temos um padrão. Quando um sai mais para o jogo, o outro fica na cobertura. O Tiago, Brock e Charles são jogadores de imposição também, mas cada um da sua maneira e com sua experiência. O Enderson (Moreira) não definiu nada ainda, mas tenho certeza que quem o professor escolher vai dar conta do recado", finalizou.

O Ceará fará sua reestreia na Série A do Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira (15). Às 20h, o Vovô encara o Fluminense, no Maracanã, pela 10ª rodada da disputa.