Valdo afirma que objetivo do Ceará vai além de permanência: "buscamos uma competição internacional"

Principal nome na zaga do Ceará com a ausência de Luiz Otávio, Valdo tem mostrado grande evolução a cada partida. O defensor, que chegou ao clube vindo do Confiança-SE em 2016, se firmou na titularidade desde o início da temporada e afirma que o objetivo de sua equipe na Série A do Brasileirão vai além de garantir permanência, mas sim buscar com uma vaga em uma competição internacional. O zagueiro também fez análise sobre algumas derrotas sofridas pela equipe e o que o time precisa para vencer o Botafogo no sábado (16), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Como já falamos outras vezes, buscamos uma competição internacional. Nossa equipe pensa lá na frente e quer estar entre os 10 primeiros. Temos condições de conquistar isso. Sobre as derrotas, contra o São Paulo poderíamos ter feito outras escolhas. Contra o Flamengo, não conseguimos neutralizar o adversário e fechar o corredor central. Contra o Botafogo será um jogo muito difícil, o time gosta de estar com a bola e temos que ser muito aplicados e aproveitar os espaços", analisou o camisa 3 do Vovô.

Sobre o adversário deste fim de semana, Valdo sabe bem de que forma sua equipe precisa trabalhar dentro de campo para tentar sair com os três pontos.

"Eles têm o Diego Souza, que finaliza muito. Tem o Cícero que envolve muito o meio-campo. O principal é pressionar eles na saída de bola. Nossa equipe tem que ter paciência sem a bola. Se alguém desistir de marcar vai quebrar as linhas. Aplicação tática vai ser fundamental", disse.

Sempre exigindo o máximo de si, Valdo busca por melhorias a cada rodada. Indo para o último jogo do primeiro turno, o zagueiro acredita que os erros cometidos na primeira parte da competição servirão para melhorias na segunda parte da disputa.

"Tenho me cobrado e me dedicado ao máximo. Todo jogador tem limitações e quando ele se dedica tem sempre algo a mais para dar. Acredito que no segundo turno nossa equipe vai ser mais diferente, vai ser mais competitiva e agredir ainda mais o adversário. Tenho certeza que essas vitórias que estão faltando virão logo", finalizou.

No sábado (14), o Ceará recebe o Botafogo, na Arena Castelão. A bola vai rolar às 21h, pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão.