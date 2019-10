Valdo afirma acreditar em vaga na Sul-americana: "A gente tem condições"

Após ter empatado por 1 a 1 com o Vasco, no último sábado (26), na Arena Castelão, o zagueiro Valdo, do Ceará, afirmou nesta segunda-feira (28) acreditar que a equipe tenha possibilidades de conquistar uma vaga na Sul-americana 2020.

"Não podemos pensar no título do Brasileirão, mas na Sul-Americana a gente tem muitas possibilidades. A gente tem condições. Temos chances de terminar entre os 10 primeiros na competição. Tem que trabalhar e buscar isso e tenho certeza que vamos conseguir", declarou o camisa 3 do Vovô. E continuou. "A gente está trabalhando para deixar o Ceará em uma competição internacional. Não vai ser fácil, mas nossa equipe tem um motivacional muito acima".

O defensor também criticou a ansiedade da quipe no empate com o Vasco, na última rodada. Apesar de mais finalizações e maior posse de bola que o time carioca, principalmente na segunda etapa onde o Cruz Maltino abdicou de atacar e o Vovô teve total domínio, mas não conseguiu a virada.

"No último jogo a nossa equipe ficou muito ansiosa, nós erramos muitos passes, a gente roubava bola de um lado, mas ficava naquele mesmo setor. A gente conversa, mas não tem como controlar", finalizou.

Na próxima quarta-feira (30), o Ceará recebe o Fluminense, na Arena Castelão, às 21h30, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.