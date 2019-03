Valdo acredita em títulos do Ceará no Estadual e Copa do Nordeste

O Ceará começou forte na temporada, com dez jogos de invencibilidade entre Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Se dentro de campo os resultados são bons, o ambiente interno contribui para os resultados. Titular absoluto na defesa alvinegra, Valdo acredita que a sequência positiva pode gerar voos mais altos para a equipe.

"Acredito que o bom ambiente do clube vem ajudando muito em campo. Estamos fazendo um grande trabalho neste início de temporada e isso é muito importante. A cada jogo a equipe vem ganhando confiança, fazendo bons jogos e evoluindo. Vamos procurar manter esse ritmo para crescermos ainda mais de produção nas próximas semanas”, declarou.

Líder do Estadual com três vitórias e um empate, a ponta também se repete na Copa do Nordeste, onde a equipe encabeça o Grupo B com 11 pontos (cinco vitórias e três empates). O zagueiro acredita que a equipe tem tudo para terminar o primeiro semestre com os títulos das duas competições.

“São duas metas que temos aqui no clube: conquistar os títulos da Copa do Nordeste e do Estadual no primeiro semestre. Temos elenco para isso e já provamos. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso seja possível”, finalizou.

O Ceará volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (6), diante do Atlético Cearense. A partida acontece na Arena Castelão, às 20h, em jogo válido pela 5ª rodada. (Colaborou Raísa Martins)