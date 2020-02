Vaiado pela torcida, Mateus Gonçalves comemora gol de empate no fim do jogo: "Só erra quem tenta"

Autor do gol de empate em 2 a 2 nos acréscimos da etapa final contra o Bahia, o meia do Ceará Mateus Gonçalves comentou sobre o tento anotado na Arena Castelão. O atleta foi muito vaiado pela torcida durante o 2º tempo, quando errou em várias jogadas antes do gol.

"Às vezes, no jogo, as coisas não acontecem. Mas seguimos insistindo porque uma hora a coisa acontece. Não podíamos sair com a derrota. Tentei, tentei, errei. Mas só erra quem tenta. Graças a Deus, consegui fazer o gol e ajudar a equipe", disse o autor do tento de empate.

Após o gol, uma discussão começou na beira do campo entre o banco alvinegro com a arbitragem. O meia Lima teve que ser segurado pelos companheiros enquanto Leandro Carvalho batia boca com o 4º árbitro. O juiz da partida expulsou o camisa 80. Para Mateus, o ocorrido foi normal devido ao clima do confronto.

"Um jogo quente. A arbitragem também tava fazendo o trabalho dela. Já acabou, já passou, tá tudo resolvido", falou Mateus.

O próximo jogo do Ceará é contra o Oeste, pela Copa do Brasil, às 21h30, nesta quarta-feira (19).