Vagner Mancini, Jair Ventura, Lisca: quem são os cotados para assumir o Ceará? Vote!

Após a saída do técnico Enderson Moreira, a torcida do Ceará e todos que fazem o clube já querem saber do futuro do clube. Quem vai assumir o Ceará e carregar consigo a missão de tirar o time de sequência sem vitórias?

Vários nomes já estão sendo cotados. A reportagem do Sistema Verdes Mares apurou que dois nomes aparecem na lista de opções do clube. Vagner Mancini, que treinou o Ceará em 2011 e Jair Ventura, treinador que se destacou pelo Botafogo e também teve passagem pelo Santos. O técnico Lisca também é sempre um nome possível, tendo em vista que duas vezes salvou o alvinegro de rebaixamento.

A diretoria alvinegra está reunida no sentido de escolher o melhor nome e formular proposta. O clube tem total interesse em acelerar o anúncio do novo comandante. O Ceará encara o Goiás, no próximo domingo, às 16h. A partida é de suma importância para o Vovô, que tem que somar pontos para não flertar com a zona de rebaixamento.