Único representante do Interior, Guarany quer surpreender Fortaleza no Junco

Formado às vésperas do Campeonato Cearense, o Guarany de Sobral surpreendeu na competição e garantiu vaga nas semifinais, sendo o único representante do Interior do Estado no mata-mata. Campeão da Taça Padre Cicero, premiação da Federação Cearense de Futebol (FCF) que elege a melhor equipe fora da Capital, o Cacique do Vale se prepara agora para enfrentar o Fortaleza, nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Estádio do Junco.

Terminando a segunda fase do certame na 3ª posição, o rubro-negro disputou 14 partidas, acumulando cinco vitórias, seis empates e três derrotas. Na reta final, uma mudança a mais: a contratação do técnico Gilmar Silva, ex-Horizonte, para substituir Anderson Batatais restando três jogos na etapa classificatória. O comandante destacou que a perseverança da equipe foi o ponto chave na campanha.

"Vamos enfrentar um dos gigantes do futebol do nosso Estado e atual campeao brasileiro da Série B, mas continuaremos acreditando. Tenho certeza que o diferencial nessa classificação foi sempre acreditar que podíamos", comentou.

A aposta do clube é no mando de campo, onde a equipe, sob o comando de Gilmar, conquistou triunfos recentes sobre Ferroviário e Barbalha. Foram colocados 6 mil ingressos à venda para o confronto. O resultado positivo é importante porque o Fortaleza pode se classificar com dois resultados equivalentes, vantagem obtida por ter melhor campanha. O jogo de volta é dia 3 de abril, às 21h30, na Arena Castelão.