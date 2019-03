Herói da classificação do Ceará na vitória por 4 a 2 nos pênaltis sobre o Foz do Iguaçu/PR, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (28), Fernando Henrique pegou duas cobranças e foi decisivo para que a equipe passasse de fase. Em entrevista coletiva após a partida, o goleiro falou sobre como usou a força psicológica para tirar a atenção de seus adversários durante as penalidades.

"Eu tenho uma frase de um ex-treinador meu, o Leston Júnior que hoje está no Santa Cruz/PE, que diz que a mente forte domina a mente fraca", comentou o goleiro do Vovô.

👴 "Uma mente forte domina a mente fraca", diz Fernando Henrique sobre provocação a adversário em vitória do @CearaSC nos pênaltis sobre o @FozIguacuFC pela Copa do Brasil. pic.twitter.com/EB8lPyHCOa — Jogada (@diariojogada) 28 de fevereiro de 2019

Durante a disputa de pênaltis, Fernando Henrique chegou a gritar para os adversários "eu peguei", fazendo referência a primeira cobrança que havia defendido. Na sequência, o goleiro conseguiu desestabilizar o zagueiro Luis Matheus, do Foz, e defender com a perna esquerda a cobrança com a perna esquerda.

Autor de duas defesas na cobrança de pênaltis e herói da classificação do @CearaSC contra o @FozIguacuFC, pela Copa do Brasil, Fernando Henrique comemora gritando "eu peguei". Com o resultado, o Vovô enfrenta o @Corinthians na próxima fase da competição. pic.twitter.com/o8TbCnGHv0 — Jogada (@diariojogada) 28 de fevereiro de 2019

"Nesse momento a gente tem que está forte. (Fazer) uma provocação, mostrar para o adversário que está forte", concluiu.

Após vencer a equipe paranaense, o Ceará se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil e agora terá pela frente o Corinthians. As equipes irão se enfrentar em jogos de ida e volta.