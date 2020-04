UFC quer retornar com evento nos EUA no começo de maio, diz site

Apesar dos EUA ser o país com o maior número de casos do novo coronavírus no mundo (mais de 614 mil), o UFC planeja voltar com seus eventos no dia 9 de maio, em território norte-americanp. A informação é do site “MMA Fighting”.

De acordo com a publicação, os Estados da Califórnia, Texas da e Flórida são os favoritos para sediarem o evento, planejado para a mesma data do UFC 250, que seria em São Paulo.

A direção do Ultimante não se pronunciou sobre a possibilidade ainda.

O UFC 249, marcado para o próximo sábado (18), já havia sido adiado por pressão do Governador da Califórnia, segundo o jornal "The New York Times".