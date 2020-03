UFC Brasília acontece hoje de portões fechados

Mais uma semana, outro evento do UFC, embora com uma atmosfera diferente, para não dizer fria. Isso porque, embora o MMA chegue à capital federal, Brasília para o UFC Fight Night 170, com um duelo de primeira linha entre Kevin Lee e Charles do Bronx, o evento entrará para a história com o 1º no Brasil de portões fechados. Tudo pela pandemia do novo Coronavírus, o Covid-19, que vem mudando a rotina de inúmeras pessoas ao redor do mundo e causando o cancelamento de diversos eventos, sendo muitos deles esportivos.

Após o decreto emitido pelo governo do Distrito Federal, onde limitou-se a realização de eventos para um grupo de, no máximo, 100 pessoas, o Ultimate entrou em um acordo com a Arena BSB, que administra o local, e o UFC Brasília acontecerá com portões fechados, sem a presença de torcedores no Ginásio Nilson Nelson às 16 horas. A arena tem capacidade de até 16 mil pessoas, na última quarta-feira, chegou-se a cogitar a possibilidade do adiamento da edição, o que, por fim, não ocorreu.

No entanto, o Ultimate optou por cancelar o “media day” que seria organizado na quinta-feira para a imprensa, com a presença dos 24 lutadores que estão escalados para a edição. O evento aconteceria em um hotel de Brasília e contava com cerca de 80 profissionais credenciados. Além disso, cada lutador que estivesse presente teria direito a pelo menos um acompanhante.

Foi cancelada também a pesagem cerimonial do UFC Brasília, que aconteceria na sexta-feira e contaria com presença dos torcedores e a já tradicional encarada entre os atletas.

Enquanto a pandemia de coronavírus coloca o mundo esportivo em um estado de espera, o presidente do UFC Dana White enfatizou que a franquia está escolhendo avançar o máximo possível com os próximos eventos. “Em vez de entrar em pânico, estamos firmes, trabalhando com autoridades de saúde”, disse.

Em alta

Charles do Bronx, recordista de finalizações na história do UFC, vive o auge da sua carreira. Com seis vitórias consecutivas em seu cartel, o lutador será a atração principal do UFC Brasília, quando enfrenta o norte-americano Kevin Lee pela categoria peso-leve.

“Foram seis vitórias seguidas em uma categoria muito difícil e eu comecei a falar um pouco mais, não só fazer dentro do octógono. Acredito que chegou o meu momento. Essa luta contra o Kevin Lee eu tinha pedido antes e ele não aceitou. Agora chegou a hora. É agora. Eu não vou perder essa luta”, afirmou o brasileiro.

Outra luta de destaque no UFC 170, será entre os meio médios brasileiros, Demian Maia e Gilbert Durinho.