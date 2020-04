UFC 249 foi adiado por pressão do governador da Califórnia, diz jornal

O UFC 249, que ocorreria no dia 18 de abril (sábado), foi adiado, segundo o jornal “The New York Times”, por decisão do governador da Califórnia, Gavin Newsom. O evento estava marcado no Tachi Palace Casino Resort, local administrado por uma reserva indígena do estado.



Pela A Lei Pública 280, governos estaduais e municipais tem autoridade para intervir em questões civis e criminais nessas áreas. Para evitar problemas devido à ordem de isolamento social vigente, o governador teria ligado para diretores da Disney, empresa-mãe da ESPN, parceira do Ultimate nos EUA, para que o UFC fosse adiado.

No país norte-americano, são mais de 500 mil casos confirmados do novo coronavírus e mais de 18 mil mortes. Porém, o presidente do UFC, Dana White, mantinha firme seu desejo de que o evento de lutas acontecesse.



O recuo veio, de acordo com o site “Yahoo Sports”, após uma ligação de Jimmy Pitaro, presidente da ESPN, solicitando que White desistisse.