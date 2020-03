Uefa fecha portões em jogos de Champions e Liga Europa por causa de coronavírus

A Uefa confirmou nesta quinta-feira (5) que os confrontos entre Valência e Atalanta, na Espanha, e Internazionale de Milão e Getafe, na Itália, ambos por competições continentais, terão portões fechados como medida de prevenção contra o novo coronavírus.

O Valência receberá a equipe italiana no dia 10 de março, em casa, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões - na ida, a Atalanta venceu por 4 a 1. Já a Inter jogará em seus domínios contra o Getafe no dia 12 deste mesmo mês, em duelo de ida das oitavas da Liga Europa.

A decisão da entidade europeia seguiu recomendações das autoridades locais de cada país, que pediram pela ausência de torcedores.

Em muitas cidades, como Roma, na Itália, as pessoas estão evitando contato físico Foto: Andreas Solaro / AFP

Outros clubes de ambos países também disputam as competições em questão, casos de Barcelona e Juventus, na briga pelo título da Liga dos Campeões, e dos adversários na Liga Europa Sevilla e Roma, mas esses não terão portões fechados por não terem jogos em áreas consideradas de risco para a covid-19.

Na quarta (4), o governo italiano decretou que todos os jogos do Campeonato Italiano até o dia 3 de abril sejam disputados com portões fechados. Além da primeira divisão italiana de futebol, todos os demais eventos esportivos serão afetados pela medida e deverão ser realizados sem torcedores no país durante o período.