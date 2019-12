Uefa divulga ranking da década da Liga dos Campeões com Real Madrid na liderança

A Uefa divulgou, nesta terça-feira (24), a atualização do ranking com os 10 melhores times da Liga dos Campeões da Europa nesta década. Campeão do torneio continental quatro vezes nos últimos 10 anos, o Real Madrid aparece isolado na liderança, como já era previsto, com 255 pontos.

O ranking é baseado no números de pontos somados pelas equipes na competição. São atribuídos dois pontos para vitória, incluindo as conquistadas nas prorrogações das partidas, e um para empate e triunfo nas penalidades.

O Real Madrid é o maior vencedor da Champions League com 13 taças, sendo que três das quatro conquistadas nestes últimos 10 anos foram em sequência - 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. A outra foi levantada em 2013/2014.

O vice-líder do ranking é o Bayern de Munique, com 244 pontos. O time alemão venceu a Liga dos Campeões uma vez nesta década, na temporada 2012/2013. O Barcelona ocupa o terceiro posto, com um ponto a menos que os alemães. A equipe espanhola faturou a competição europeia em 2010/2011 e em 2014/2015.

A Juventus tem 140 pontos e é a quarta colocada. O time italiano não vence a Liga dos Campeões desde 1995/1996, mas está bem colocado porque foi vice-campeão duas vezes nesta década - 2014/2015 e 2016/2017.

Na sequência aparecem Paris Saint-Germain, Manchester City e Atlético de Madrid, que nunca venceram o principal torneio entre clubes da Europa. Campeão em 2011/2012, o Chelsea é o oitavo colocado, com 126 pontos. O Manchester United, que levantou o último de seus troféus na temporada 2007/2008, é o nono e o Dínamo Zagreb, da Croácia, fecha o Top 10.

Atual campeão e vice na temporada retrasada, o Liverpool não aparece na lista divulgada pela Uefa. O clube inglês participou de apenas quatro das últimas 10 edições da Liga dos Campeões.

De acordo com os dados da Uefa, os clubes espanhóis ganharam 26 dos 56 troféus de clubes em disputa na década. O Atlético de Madrid e o Sevilla são os clubes que mais ostentam títulos da Liga Europa neste período. Cada um venceu três vezes.

Feminino

A Uefa também destrinchou os números da Liga dos Campeões Feminina. Se o Real Madrid domina entre os homens, no feminino o Lyon é soberano. O time francês lidera o ranking com 202 pontos, muito em função dos seis títulos conquistados nesta década.

Bicampeão nestes últimos 10 anos, o Wolfsburg, da Alemanha, é o segundo colocado, seguido do Barcelona e do Paris Saint-Germain. Rosengard, da Suécia, Apollon, do Chipre, Glasgow City, da Escócia, Turbine Potsdam, da Alemanha, Zurique, da Suíça, e ZFK Spartak, da Sérvia, completam a lista.