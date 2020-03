Uefa adia finais da Liga dos Campeões e Liga Europa devido coronavírus

As finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa foram adiadas pelo risco do coronavírus. A determinação da Uefa foi anunciada nesta segunda-feira (23), sem nova data para as competições. Antes, o prazo era o fim de maio.

A entidade analisa o calendário do futebol europeu e busca opções de diminuir o impacto da ausência de jogos para os clubes. Em si, os dois torneios são os de maior respaldo econômico no continente para os times.

A final da Liga dos Campeões estava prevista para o dia 30 de maio em Instambul, na Turquia. Já a da Liga Europa era em 27, na cidade de Gdansk, Polônia. Ambos os torneios foram suspensos ainda nas oitavas.