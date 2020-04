TV Verdes Mares transmite título do Brasil na Copa do Mundo de 1994 no próximo domingo (26)

A TV Verdes Mares vai reexibir o título do Brasil na Copa do Mundo de 1994, disputada nos Estados Unidos. A vitória sobre a Itália nos pênaltis, que marcou o tetracampeonato canarinho, será transmitido na íntegra no próximo domingo (26).

A partida começará às 15h45. O narrador Galvão Bueno participa da cobertura direto de casa, em Londrina, no interior do Paraná.

Para mostrar o jogo, no entanto, a grade de programação será alterada. Como o duelo foi aos pênaltis, a transmissão será das 16h às 18h55. Assim, a edição do programa 'Domingão do Faustão' será reduzida.

Com a paralisação dos campeonatos de futebol devido à pandemia do novo coronavírus, a TV Verdes Mares tem investido em reprises de jogos históricos. Antes, foram transmitidos a final da Copa do Mundo de 2002, com vitória da Seleção sobre a Alemanha, além da goleada canarinha diante da Argentina pela Copa das Confederações de 2005.