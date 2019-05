TV Verdes Mares transmite Fortaleza X Athletico/PR ao vivo

As emoções do Brasileirão da Série A estarão na tela da TV Verdes Mares nesta quarta-feira (01) após a novela 'O Sétimo Guardião'. Após perder para o Palmeiras em SP, o Fortaleza estreia em casa pela elite do futebol brasileiro contra o Athletico/PR às 21h30. E o jogo será transmitido para todo o Estado do Ceará e também pelo globoesporte.com/ce.

Torcedores do Estado do Paraná também poderão conferir a partida pela afiliada da TV Globo local (RPC). Rembrandt Júnior narra o jogão, com comentários de Roger Flores. Lucas Catrib e Thiago Ribeiro fazem as reportagens das equipes.

A Rádio Verdes Mares também transmite a partida ao vivo, assim como as emoções de Cruzeiro X Ceará, que começa às 19h30. Antes, durante e depois da bola rolar no Castelão, todos os bastidores também podem ser conferidos no site do Diário do Nordeste, que traz tudo em tempo real.

As principais análises da partida e números podem ser conferidos na versão impressa do Diário do Nordeste desta quinta-feira (02) e também no programa A Grande Jogada, da TV Diário, às 14h.