TV Diário transmite Clássicos-Rei históricos de 2006 e 2015; veja programação

Dois jogos que estarão para sempre na memória dos torcedores de Ceará e Fortaleza serão revividos em duas transmissões especiais na TV Diário, neste fim de semana. As exibições fazem parte da série "Relembrar é viver", que iniciou nas últimas semanas com jogos históricos da Seleção Brasileira na Rádio Verdes Mares.

A vitória histórica do Alvinegro no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense de 2006, por 1 a 0, contra o arquirrival tricolor, será a primeira partida revivida. A transmissão ocorre no sábado, às 16h.

A segunda transmissão, que acontece no domingo, às 16h, relembra o título marcante do Leão do Campeonato Cearense de 2015, quando a equipe empatou a partida nos acréscimos contra o arquirrival alvinegro.

A escolha dos jogos foi feita pelos clubes em parceria com o Sistema Verdes Mares.

Grandes reviravoltas

As duas partidas reprisadas têm uma característica em comum. Representam dois momentos em que os clubes vencedores viviam momentos adversos frente aos rivais. Em 2006, após sofrer duras derrotas nas fases iniciais do Estadual para o Fortaleza (6X3 e 4X0), o Vovô reencontraria o Leão (no segundo ano seguido de Série A). Aplicado taticamente e com Reinaldo Aleluia e Adilson inspirados, o Vozão venceu a primeira partida com um gol de Juninho, após jogada antológica de Aleluia.

O outro jogo colocava frente a frente o Ceará recém-campeão invicto da Copa do Nordeste contra um Fortaleza em fase delicada, afundado na Série C do Brasileiro. A partida também valia o pentacampeonato do clube de Porangabuçu. Vindo de vitória no primeiro jogo, o Tricolor precisava apenas do empate. Viu o título escapar das mãos, após Assisinho colocar o Alvinegro em vantagem aos 44 minutos do 2º tempo, mas empatou aos 47 minutos com o atacante Cassiano.

Serviço

TV Diário, canal 22.1

Ceará 1 X 0 Fortaleza - 2006

Sábado (2), às 16h

Fortaleza 2 X 2 Ceará - 2015

Domingo (3), às 16h