Turfe: Jockey Club Cearense recebe dois grandes eventos de Quarto de Milha em setembro

Criadores, proprietarios e turfistas promovem o I Derby e XI Fortaleza Quarter Horse Show, que ocorre de 11 a 13 de setembro, no Jockey Club Cearense. Evento nacional da criação Quarto de Milha, inserido no calendårio oficial da Associação Brasileira de Quarto de Milha - ABQM.

O XI Fortaleza Quarter Horse Show terá a disputa do Grande Prêmio, ofertando R$ 200 mil, um carro zero e uma moto zero para os vencedores. As provas terão distância de 320 metros, com páreos classificatórios. O Leilão ofertará inéditos potros e potrancas para venda ao público e são filhos de premiados campeões. Na disputa do I Derby Fortaleza Quarter Horse Show, com provas na distância de 320 metros , apresenta seis competidores inscritos: Sublime Serenata , Conspicuous Zoom, Reville King Special, Panda Bryan, Constância RBM e Fateia Ease. A premiaçao será de R$ 100 mil aos vencedores.

A campeã Fazenda Haras Claro, do criador Cláudio Rocha é um dos destaques desta magna festa da criação nacional de Quarto de Milha, no mês de setembro, no Jockey Club Cearense.