Tudo que você precisa saber sobre as estreias do Ceará, Fortaleza e Ferroviário no Brasileirão

O fim de semana está repleto de jogos, com o início do Campeonato Brasileiro e a estreia dos três maiores clubes do futebol cearense. No domingo (28), Ceará, Fortaleza e Ferroviário darão as suas largadas nas Séries A e C, respectivamente. Na Série B, pela primeira vez na história, não há representante local. As equipes cearenses iniciam a briga por seus maiores objetivos no ano. Para Leão e Vovô, garantir suas vagas na Série A de 2020 é o foco principal. Já para o Tubarão da Barra, além de garantir permanência na terceira divisão, a luta pelo acesso à Série B também é desejo.

Ceará Sporting Club

O Vovô é o primeiro clube cearense a estrear no Campeonato Brasileiro neste ano. Às 16h, no domingo (28), o Alvinegro de Porangabuçu recebe o CSA/AL, na Arena Castelão. Após ter sido derrotado nos dois jogos da final do Campeonato Cearense, o foco do Ceará agora é a elite do futebol brasileiro.

Dentro de casa, a equipe comandada pelo técnico Enderson Moreira terá o apoio de seu torcedor para buscar a primeira vitória na competição.

Ficha técnica

Arena Castelão, 16h, 28/04

Ceará (provável escalação): Diogo Silva, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves, Thiago Carleto; Fabinho, Juninho, Ricardinho e Fernando Sobral; Leandro Carvalho e Ricardo Bueno. Técnico: Enderson Moreira

CSA (provável escalação): João Carlos, Apodi, Gerson, Castan, Carlinhos; Dawhan, Bruno Ramires, Didira, Matheus Sávio e Robinho; Patrick Fabiano. Técnico: Marcelo Cabo

Transmissões: Premiere, Rádio Verdes Mares, Diário do Nordeste e globoesporte.com/ce (tempo real)

Fortaleza Esporte Clube

Atual campeão da Série B e do Campeonato Cearense, o Fortaleza vive grande momento. Semifinalista da Copa do Nordeste, o Tricolor do Pici encara o Palmeiras, atual campeão da Série A. O confronto acontece às 19h, do domingo (26), na Arena Palmeiras, em São Paulo.

A última vez que o Leão havia disputado a primeira divisão nacional foi em 2006. Desde então, o Tricolor vinha disputando edições inferior, chegando a passar oito anos na penúltima divisão.

Ficha técnica

Arena Palmeiras, 19h, 28/04

Palmeiras (provável escalação): Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Gustavo Scarpa, Dudu e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Fortaleza (provável escalação): Felipe Alves, Tinga, Roger Carvalho, Quintero, Carlinhos; Paulo Roberto, Felipe; Edinho, Osvaldo, Júnior Santos e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni

Transmissões: Rádio Verdes Mares, Diário do Nordeste e globoesporte.com/ce (em tempo real)

Ferrovário Atlético Clube

Segundo time a entrar em campo, o Ferroviário embarcou na manhã desta sexta-feira (26) rumo à João Pessoa onde irá encarar o Botafogo/PB pela estreia na Série C do Brasileiro. O Tubarão da Barra, campeão da Série D do ano passado, contará com peças novas para iniciar sua trajetória na terceira divisão nacional.

Às 17h, o Peixe encara o Belo, no estádio Almeidão, no domingo (28). O time do treinador Marcelo Villar brigará não só para permanecer na Série C, mas para tentar o acesso para a segunda divisão.

Ficha técnica

Estádio Almeidão, 17h, 28/04

Botafogo/PB (provável escalação): Saulo; Israel, Lula, Donato e Fábio Alves; Rogério, Marcos Vinícius, Marcos Aurélio e Clayton; Dico e Nando

Ferroviário (provável escalação): Nicolas, Lucas Mendes, Da Silva, Túlio, Mazinho; Zeca, Jean Henrique, Leanderson; James Dean, Jeferson Caxito e Edson Cariús. Técnico: Marcelo Vilar