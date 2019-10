Tuchel diz que é "cedo demais" para que Mbappé jogue 90 minutos

"Acho que é cedo demais para Kylian Mbappé jogar 90 minutos" contra o Brugge, nesta terça-feira (22), às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada da Liga dos Campeões, declarou, na segunda-feira (21), o técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, depois de um longo período de recuperação do atacante francês.

"Temos que encontrar a solução para saber se ele entra no início ou no final. O mesmo vale para 'Edi' (Cavani)", declarou o treinador do PSG em coletiva de imprensa.

Lesionado na coxa no final de agosto, Mbappé voltou a jogar alguns minutos marcando um gol na vitória por 4 a 1 sobre o Nice.

Antes disso, só havia jogado meia hora no dia 28 de setembro em Bordeaux e depois no dia 1° de outubro contra o Galatasaray na Champions League, antes de voltar a precisar de descanso.

Já Cavani não voltou a jogar desde sua lesão no quadril direito no final de agosto que o afastou da competição durante dois meses na temporada passada.

"Kylian e 'Edi', é ótimo que estejam conosco. Era muito tempo (...) Agora estamos mais fortes com os dois", afirmou Tuchel.

Durante a pausa para as datas Fifa, o PSG perdeu Neymar e Idrissa Gueye, lesionados.

Com 6 pontos, o PSG lidera seu grupo, com cinco pontos a mais que o Real Madrid, em segundo.