Triatleta cearense corre maratona dentro de apartamento na Itália em protesto para voltar ao Brasil

Junior percorreu um total de 42,270km em cerca de 5 horas Foto: Reprodução

O planejamento do triatleta cearense José Hélio previa uma viagem de não mais de duas semanas pela Itália. O objetivo dele era disputar dois eventos no local - uma meia maratona e uma maratona - que estavam previstos para ocorrer no início de março. No entanto, a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, que afetou gravemente o país, frustraram os projetos de competir e de retornar para casa no tempo previsto.

Mais conhecido como Junior Tri, o competidor de 47 anos pretendia voltar com a família para o Brasil no dia 3 de março, mas teve voo adiado para 19 de maio. O atleta fez contato com a embaixada brasileira na Itália, mas resolveu protestar, segundo ele, pela demora a receber assistência. Decidiu gravar uma transmissão ao vivo no Instagram realizando uma maratona no próprio apartamento.

Numa área de 70 m², Junior percorreu um total de 42,270km no condomínio alugado em cerca de 5 horas. Para concluir o objetivo, o atleta precisou de muito apoio dos seguidores que acompanhavam o trajeto ao vivo e dos familiares confinados no mesmo apartamento.

O atleta amador ainda descreveu à reportagem que cada volta do percurso levava cerca de 11 passos e que as condições inusitadas fizeram com que o competidor levasse cerca de uma hora e 40 minutos a mais para completar a meta de quilometragem. Os efeitos no corpo também pesaram.

"A maior diferença em relação a uma maratona na rua era a monotonia de ficar indo e voltando dentro do apartamento. Também senti bastante o impacto nas articulações. Imagine que você está dirigindo um carro e precisa frear a cada instante, o cansaço é bem maior. Isso afetou muito o meu tempo de prova, que geralmente é de 3h20min. O que amenizou foi que eu estava com um radinho, de fones de ouvido, ouvindo música. Estou com 3 unhas para cair", contou Junior Tri.

Junior tenta se manter em forma com a ajuda da assessoria de corrida, que envia materiais em vídeo para os membros do grupo. O triatleta já havia corrido uma meia maratona no mesmo apartamento antes de resolver gravar a live.

"Muito obrigado. Vocês ajudaram muito. Cada um que deu uma força. Fernanda e Helena aqui me estimulando. Hoje tava com a cabeça boa, não pensei em desistir não. Só tava doendo. Daqui a alguns dias vou estar aí, para a gente correr. Todo mundo junto", agradeceu Junior ao final da transmissão.

Além do esporte, Junior Tri tem uma loja online especializada em vender peças para moto. Ele está em quarentena com a esposa, uma das quatro filhas e o cunhado, e relatou que não passa por dificuldades financeiras, mas que deseja retornar o mais rápido possível para solo brasileiro.