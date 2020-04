Treinos em casa, plano alimentar específico e dedicação: Rodrigão treina forte na quarentena

Mesmo no período sem jogos e paralisação das atividades por conta do coronavírus, os atletas do Ceará seguem treinando. O período serve, também, para aprimoramento da parte física por parte dos jogadores que não estava 100% antes da paralisação. É o caso do atacante Rodrigão, que possui uma preparação específica e segue treinando forte.

O centroavante tem uma cartilha de atividades individualizada, que foi preparada pelo departamento físico do Vovô, com exercícios específicos que devem ser realizados diariamente.

Além disso, a equipe de nutrição do clube, composta por Camila Mazetto e Walter César, preparou um plano alimentar especialmente voltado para os objetivos do centroavante, principalmente para que se adequasse ao peso ideal.

Os profissionais do clube mantém contato quase diário com o jogador para troca de informações. O monitoramento ocorre de forma constante.

Uma fonte do Alvinegro chegou a dizer que "o mais importante é que Rodrigão está querendo. Ele está com muita disposição e vontade de adequar a melhor forma física o mais rápido possível". Por isso o clube aposta na sua recuperação.

Em março, quando Rodrigão não estava sendo relacionado para jogos do Ceará, o Diário do Nordeste informou que ele foi cobrado internamente e fazia trabalho à parte para melhorar o condicionamento físico.

Nas oito vezes em que entrou em campo pelo Alvinegro, sendo cinco como titular, Rodrigão totalizou 451 minutos e marcou somente um gol.