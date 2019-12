Treinando com bola, Alex Amado projeta 2020: "Voltar com tudo"

Recuperado das lesões que o afastaram dos gramados, Alex Amado voltou a trabalhar com bola. O atacante vem de uma série de contusões. Neste ano, sofreu uma fratura no joelho no meio da temporada e precisou passar por um procedimento cirúrgia. Renovado, o jogador do Ceará já pensa em 2020, quando pretende fazer um novo recomeço em sua carreira.

"Estou trabalhando bem para que em 2020 eu consiga voltar com tudo. É o que espero e é para isso que estou trabalhando muito todos os dias aqui", afirmou Amado.

Após passar por momentos ruins devido às lesões sofridas e ter ficado longe dos campos, o atacante quer virar a página e o primeiro passo é trabalhar forte para ganhar espaço na próxima temporada.

"Brinquei que foi um presente de Natal antecipado. As coisas estão correndo bem e isso é muito legal. O pessoal do clube aqui é excelente e estamos trabalhando muito todos os dias", disse o atleta.

Depois da cirurgia e de todo o procedimento de recuperação em que precisou passar por uma fase de muita fisioterapia e recuperação física, agora o atacante está em fase final do tratamento.

"Você não pode pular etapas em nenhum momento. E eu sei disso. Estamos cumprindo todos os prazos, fazendo todos os trabalhos da melhor maneira possível. Me sinto muito melhor, mais confiante, com menos dores. Tem que ter paciência, não tem jeito", afirmou.

Alex Amado chegou ao Ceará em 2015 durante a Série B do Brasileirão e foi de suma importância na equipe que lutou contra o rebaixamento para à Série C do Campeonato Brasileiro. Em seu currículo, o atacante conta conta com um acesso pelo Brasil de Pelotas e um pelo Vovô, em 2017.

Sua última partida pelo Alvinegro de Porangabuçu foi no empate por 1 a 1 com o Luverdense, no dia 16 de junho de 2017, pela Segunda Divisão.