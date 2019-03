Trânsito está tranquilo na ida para o Clássico-Rei 2h antes do jogo

O trânsito flui com tranquilidade na ida para a Arena Castelão, por volta das 14h da tarde deste domingo (10), no trajeto Aldeota-estádio seguindo pelas avenidas Raul Barbosa e Alberto Craveiro. O estádio recebe às 16h o primeiro Clássico-Rei do ano, entre Fortaleza e Ceará.

O ponto de alagamento que mais exige atenção neste caminho está na Avenida Raul Barbosa logo após o cruzamento entre as avenidas Pontes Vieira e Desembargador Moreira. Neste ponto, os motoristas têm apenas uma faixa - à esquerda - para passar sem enfrentar poça de àgua.

Messejana

No terminal de Messejana, a equipe do Sistema Verdes Mares não encontrou policiamento reforçado para o jogo, mas o clima também é de tranquilidade.

Mais informações em instantes