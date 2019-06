Torneio no Ceará reúne principais golfistas do Nordeste neste fim de semana

O Estado do Ceará recebe uma das principais competições de golfe do Nordeste entre os dias 7 e 9 de junho: a 5ª edição do Torneio Aberto Aquiraz Riviera FEPEG. O palco das disputas é o próprio Aquiraz Rivieira, na região metropolitana de Fortaleza, que possui campo de padrão internacional da modalidade.

A organização espera a participação de 60 atletas que competem nas categorias: Juvenil, Adulto Feminino, Adulto Masculino e Sênior. A abertura da competição acontece nesta sexta-feira (7), com treino geral aos competidores. As inscrições para o torneio ainda podem ser efetuadas no Aquiraz Riviera.

O campeonato é uma parceria do Clube de Golfe Aquiraz Riviera com a Federação Pernambucana de Golfe (FEPEG). O campo conta com de 18 buracos e uma extensão total de 90 hectares, projetado pelo arquiteto Donald Stell.