Torcidas do Fluminense e do Botafogo inovam em chá revelação; veja vídeo

O momento de descobrir o sexo do bebê é sempre envolto em muita expectativa por parte de todos os círculos sociais da nova família. A cerimônia para esse anúncio virou febre nos últimos anos, com diversas formas para aproveitar a ocasião sendo desenvolvidas além do clichê azul (menino) e rosa (menina). Porém, um grupo de torcedores do Fluminense e do Botafogo resolveu inovar.

Os presentes em uma festa de revelação foram vestidos com as camisas dos dois times, divididos em dois grupos. Se a criança fosse menino, torceria para o Flu. Se fosse menina, para o Fogão. Quando o balão foi estourado e os papéis brancos surgiram, a torcida alvinegra comemorou como se fosse um título.