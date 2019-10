Torcida rubro-negra é responsável por 67% da renda milionária de Fortaleza x Flamengo

Os 14.308 flamenguistas que compareceram à Arena Castelão na vitória do time carioca contra o Fortaleza, na noite desta quarta-feira (16), foram responsáveis por 67% da renda bruta total da partida, contabilizada em R$ 1,716 milhão no boletim financeiro da partida.

As informações disponibilizadas no site da CBF mostram que a arrecadação do setor Superior Norte e Inferior Norte, destinados aos torcedores flamenguistas, somaram um total de R$ 1,154 milhão, equivalente a 67% do total arrecadado.

A maior fatia de arrecadação associada à torcida rubro-negra, não corresponde, porém, à divisão de público presente. Foram 36.193 torcedores do Fortaleza presentes ao estádio, dos quais 21.759 eram sócios-torcedores. No borderô, o "ingresso do sócio-torcedor" tem custo de R$ 1.

Foram cedidas também 3.665 cortesias, além de 1.000 gratuidades previstas em lei.