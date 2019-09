Torcida organizada do Ceará se reúne com elenco e divulga nota: "Com vocês até o fim"

A sede do Ceará recebeu uma reunião, nesta quinta-feira (27), entre membros da torcida organizada Cearamor, o elenco e dirigentes do clube. O encontro pacífico foi em tom de cobrança por parte dos torcedores, que exigem um melhor desempenho da equipe na Série A do Brasileiro.

Sem vencer há sete jogos, a equipe está estagnada na 14ª posição da tabela, com 23 pontos. Apesar do baixo aproveitamento com o técnico Enderson Moreira, 36,5%, os torcedores se comprometeram a continuar apoiando durante os jogos. Contra o CSA, fora de casa, uma caravena de alvinegros lotou o espaço destinado ao time visitante no Rei Pelé, em Alagoas.

O próximo compromisso é diante do Atlético-MG, domingo (29), às 19 horas, no Independência. Encerrando preparação na Capital, o time embarca para Minas Gerais ainda nesta sexta, realizando o último treino sábado, às 10 horas, no CT do Cruzeiro.

Confira nota oficial da Cearamor

Sim nós estivemos lá, e cobramos deles, pois eles colocaram o Ceará nessa situação, e eles se comprometeram a sair dessa mesma situação!

Não fomos lá com intuito de aparecer para a mídia, até porque o que ela faz, mais atrapalha que ajuda, estamos aqui mostrando o que foi feito a todos aqueles que ajudam em nossas festas quando respeitosamente pedimos, para aqueles que mesmo não sendo adeptos á nossa organizada, não nos admiram, são para vocês essa satisfação!

Não precisam concordar, muito menos aceitar o que foi feito ontem, basta respeitarem!

No mais, esperamos em campo, o que ficou acordado entre nós e os atletas, a nossa parte nós vamos fazer, e vamos com vocês até o fim!

Força e Honra

Diretoria Cearamor