Torcida esgota setor Bossa Nova em tempo recorde para jogo do Fortaleza pela Sul-Americana

A partida entre Fortaleza e Independiente/ARG, prevista para às 21h30 do dia 27 de fevereiro na Arena Castelão, já quebrou recordes. Pouco mais de três horas após a abertura da venda de ingressos e do check-in para a partida, o setor Bossa Nova já está esgotado. A informação foi divulgada pelo Tricolor no Twitter na tarde deste domingo (9).

Exclusivo para sócio-torcedores marcarem assentos até 48 horas antes do jogo, o setor não tem mais assentos disponíveis para a partida. Os outros setores da Arena Castelão ainda continuam disponíveis para o check-in dos sócio-torcedores. Até o início da noite deste domingo, mais de 20 mil torcedores garantiram presença para o duelo.

Antes do jogo na Arena Castelão, o Fortaleza enfrenta o time argentino na próxima quinta-feira (13), às 21h30, no estádio Libertadores da América, no jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.