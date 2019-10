Torcida do São Paulo organiza homenagem a Ceni no Pacaembu contra o Fortaleza

A torcida organizada do São Paulo planeja receber Rogério Ceni para o jogo entre São Paulo e Fortaleza neste sábado (5), às 17h, no Pacaembu, com uma grande festa. A Independente e os Dragões da Real preparam bandeirões para o confronto pela 23ª rodada do Brasileirão. Porém, o clube ainda não reconheceu o ato como parte da programação do jogo.

O presidente da organizada Dragões da Real, André Azevedo promete uma recepção calorosa a para Ceni.

"Vamos cantar as músicas que tínhamos em homenagem para ele e aplaudi-lo", disse André.

Será a 1ª vez que o ex-goleiro tricolor irá enfrentar o São Paulo na capital. Ele já havia comandando o Fortaleza na derrota para o time paulista por 1 a 0 na 4ª rodada do Brasileiro. Na ocasião, as duas torcidas também homenagearam Ceni na Arena Castelão antes da partida, com mosaicos e bandeirões agradecendo ao hoje técnico.