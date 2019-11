Torcida do Fortaleza prepara três mosaicos para o Clássico-Rei; veja detalhes

O próximo Clássico-Rei promete ser histórico dentro e fora de campo. Com partida marcada para domingo (10), às 19 horas, a torcida do Fortaleza espera fazer valer o maior número na arquibancada, devido mando de campo, e vai apresentar três mosaicos contra o Ceará.

O Diário do Nordeste teve acesso aos projetos desenvolvidos pela Equipe Mosaico para a partida. Um dos arranjos vai fazer alusão à força da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), fundada em 1991.

Outra estrutura será permanente e montada no setor Sul. A expectativa é de um grande espetáculo nas arquibancadas, já que o Fortaleza é o clube nordestino com maior média de público na Série A nesta década, além de somar a 4ª melhor média da competição em 2019, com 30.885 pagantes.

Para o Clássico-Rei, a assessoria do clube tricolor divulgou que mais de 19 mil torcedores estão confirmados. São 5.794 ingressos vendidos e 13.842 check-ins realizados pelo sócio-torcedores.