Torcida do Fortaleza faz corredor de fogo em embarque do time para Argentina; veja fotos e vídeos

A torcida do Fortaleza fez uma grande festa antes do embarque da delegação para a Argentina, no fim da tarde desta terça-feira (11). Do lado externo do aeroporto da Capital, a Avenida Carlos Jereissate foi tomada por tricolores, que prepararam um corredor com faixas de apoio, cantaram músicas de incentivo e ergueram sinalizadores, formando um 'corredor de fogo'.

A equipe viaja para Buenos Aires de voo fretado às 20 horas, para a estreia na Copa Sul-Americana contra o Independiente, na quinta-teira (13). A partida será a primeira oficial de um clube cearense fora do Brasil.