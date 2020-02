Torcida do Fortaleza esgota ingressos para jogo contra o Independiente

Agora é oficial. O jogo entre Fortaleza X Independiente, disputado nesta quinta-feira (27), na Arena Castelão, terá estádio lotado, com mais de 51 mil expectadores garantidos. O Tricolor do Pici confirmou que toda a capacidade destinada à torcida leonina já está reservada, seja por meio dos checkins dos sócios torcedores ou pela venda tradicional de bilhetes, que se encerrou nesta manhã e não será retomada.

Apenas os ingressos destinados à torcida argentina estarão disponíveis. Dos 52.552 lugares previstos para a partida, apenas 1 mil foram reservados para os hermanos, que vão pagar R$ 120 reais (inteira) pelas entradas. A torcida argentina terá apenas parte do setor "especial" disponível e devem acessar o estádio pelo portão A1.

Todos os portões e catracas da Arena Castelão estarão disponíveis, com as devidas permissões de acesso de acordo com o ingresso ou checkin realizado. Os portões serão abertos às 18h30, três horas antes do início da partida.

O jogo entre Fortaleza X Independiente ocorre sob forte esquema de segurança, tendo em vista a paralisação de parte de policiais militares no Ceará. Confira mais detalhes do policiamento abaixo:

Fortaleza e Independiente se enfrentam às 21h30, pela partida de volta da Sul-Americana. Para passar de fase no tempo normal, o Tricolor do Pici precisa vencer por 2 gols de diferença. Se vencer com vantagem mínima, a partida será decidida nos pênaltis. Empate ou derrota classificam a equipe argentina para a próxima fase.

Fortaleza e Independiente se enfrentam às 21h30, pela partida de volta da Sul-Americana. Para passar de fase no tempo normal, o Tricolor do Pici precisa vencer por 2 gols de diferença. Se vencer com vantagem mínima, a partida será decidida nos pênaltis. Empate ou derrota classificam a equipe argentina para a próxima fase.