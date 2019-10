Torcida do Fortaleza ergue mosaico com Cristo Redentor no Castelão; veja a festa contra o Flamengo

Todos os caminhos levavam ao Castelão. Seja descalço, uniformizado ou em pé, por todos os lados era possível ver gente, multidão. Na sinergia que apenas o futebol compreende, o jogo entre Fortaleza e Flamengo, nesta quarta-feira (16), transcendeu para as arquibancadas. Mais que a bola rolando, o reencontro do duelo após 13 anos longe da Série A do Brasileiro foi histórico.

E certamente todos guardaram na memória o repertório da festa: mosaicos 3D e de LED; bandeirões e show pirotécnico.

No cenário mais ousado, a torcida tricolor ergueu um Cristo Redentor imponente e, diga-se de passagem, cangaceiro. Ocupando todo o setor Sul, a imagem rememorava o Rio de Janeiro, fazia alusão ao técnico rubro-negro Jorge Jesus e ainda provocava com a faixa “sou nordestino e tenho time para torcer”. Mas foi o detalhe que fez a diferença: a peça trocou o uniforme rubro-negro pelo tricolor.

O mosaico foi erguido no setor da Superior Sul Foto: Thiago Gadelha

O Cristo trocou do manto rubro-negro para o tricolor em instantes Foto: Thiago Gadelha

Ao fundo, o cenário da Caatinga mostrava onde estava Cristo Redentor. O ápice de tudo foi na entrada dos jogadores em campo e chegou a emocionar até o técnico português Jorge Jesus, do Flamengo.

O curioso é que tudo foi montado também por Rogério Ceni. O técnico do Fortaleza, que estava suspenso e acompanhou a partida em uma camarote, colaborou com a equipe de torcedores que montou a festa durante a madrugada. Voluntário extra ao lado do presidente do clube, Marcelo Paz, nos preparativos de um dia memorável.