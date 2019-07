Torcida do Fortaleza acusa Ceará de barrar mosaico 3D; clube nega proibição

Às vésperas do Clássico-Rei, realizado no próximo sábado (3), às 19 horas, na Arena Castelão, pela 13ª rodada da Série A do Brasileiro, mais uma polêmica envolvendo Ceará e Fortaleza. Após optar por uma nova distribuição de público no jogo, o que é um dos direitos do time mandante, a diretoria alvinegra teria impedido que a torcida tricolor realizasse um mosaico 3D na ala destinada aos visitantes dentro do estádio, localizada no setor Inferior e Superior Sul. É o que alega um dos idealizadores da festa leonina.

Através das redes sociais, o torcedor João Paulo Lima, o "Paulinho Mosaico", apresentou indignação com a suposta decisão e ressaltou que a equipe nunca fez nada contra os simpatizantes alvinegros em partidas anteriores. "A gente estava planejando um mosaico 3D, um normal, mas tudo foi barrado pelo Ceará. Não dá para entender porque tivemos essa oportunidade contra eles e nunca fizemos isso, sempre prezamos pela festa. Infelizmente, eles que mandam em mosaico, pirotecnia, 3D, então conseguem barrar. Isso acaba com o brilho do futebol", declarou.

Membros da Torcida Organizada do Ceará (TOC), em redes sociais, se sensibilizaram com os tricolores e solicitaram à diretoria alvinegra que permitisse a festa no setor visitante. O pedido teria sido aceito, porém, três dias antes do dia do jogo, o que impossibilitaria a preparação do mosaico.

Por meio da assessoria, o Ceará Sporting Club disse que não houve veto por parte da direção do clube que compareceu ontem à reunião de providências do jogo.

O Ceará terá 70% da capacidade do estádio destinada aos alvinegros, enquanto o Fortaleza ficou com 30% - totalizando 35 mil contra 15 mil. A partida de volta está prevista para o dia 10 de novembro, na Arena Castelão, com mando do Leão.