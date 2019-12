Torcida do Corinthians cria campanha para clube perder do Ceará e rebaixar o Cruzeiro

Uma oportunidade de limpar as mágoas do passado. Através das redes sociais, a torcida do Corinthians iniciou uma campanha com a hashtag #EntregaCorinthians para que o clube seja derrotado pelo Ceará na quarta-feira (4), às 19h30, na Arena Castelão. O motivo: o time paulista ajudaria a rebaixar o Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro.

E, de fato, um resultado positivo do Alvinegro de Porangabuçu encaminha o descenso da Raposa, que tem 86% de chance de queda. Na tabela, a diferença entre os times é de dois pontos, com os mineiros no Z-4. Em caso de triunfo ou empate do Vovô e revés do Cruzeiro para o Grêmio, na quinta (5), o time agora treinado por Adilson Batista iria selar a saída da elite nacional.

Confira a baixo a reação dos torcedores:

#EntregaCorinthians o Brasil até o final do campeonato brasileiro é Ceará, até o Vasco já fez a parte deles, bora ajudar também Corinthians — Thiago (@ThiagoCRVG0101) December 3, 2019