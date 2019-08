Torcida do Ceará vai fazer mosaico em homenagem a Luiz Gonzaga no Clássico-Rei

No Clássico-Rei do próximo sábado (3), a torcida do Ceará irá homenagear Luiz Gonzaga, que completa, nesta sexta-feira (2), 30 anos de falecimento. Como tributo ao Rei do Baião, os alvinegros prepararam um mosaico para o duelo contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

"Teremos uma surpresa para aquelas que admiram a grande figura do Luiz Gonzaga", contou Ripardo Filho, um dos idealizadores do projeto. E completou. "Faremos um mosaico diferente do que já foi visto na Arena (Castelão), com um grau de dificuldade nunca visto no nosso Estado. E, talvez, no Brasil".

O projeto foi encabeçado por torcedores "comuns" e organizadas, que passaram a trabalhar em conjunto para que a proposta se tornasse uma realidade no Clássico-Rei da Série A do Brasileiro, o primeiro na elite do futebol brasileiro após 26 anos.

Com 250 pessoas fazendo parte da organização, o mosaico será montado na noite desta sexta-feira (2). Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado (3), às 19h, na Arena Castelão. O confronto será válido pela 13ª rodada da competição.