Torcida do Ceará vai a aeroporto na madrugada e recebe time com protesto; veja imagens

O time do Ceará não teve uma recepção positiva na madrugada desta sexta-feira (11), durante chegada na capital cearense, às 00h10, após a derrota para o Grêmio em Caxias do Sul. A torcida alvinegra estava aguardando o time no Aeroporto de Fortaleza com faixas de protesto, dentre elas uma com a frase "queremos raça". O Vovô está há 10 jogos sem vencer na Série A do Brasileiro.

Confira o vídeo

Estima-se que 13 viaturas da Polícia Militar estavam no local para a segurança dos presentes. Torcedores gritavam "time sem vergonha" durante a chegada dos atletas, que foram escoltados para a saída. Uma outra faixa dizia "fora Segurado", se referindo ao executivo de futebol do Ceará, Marcelo Segurado.

Polícia Militar estava presente no Aeroporto Foto: Reprodução

O Alvinegro de Porangabuçu está na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 23 pontos, na 17ª posição na tabela. O próximo confronto é contra um adversário direto no Campeonato, o Avaí, neste domingo, às 16h, no Castelão.