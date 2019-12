Parte da torcida do Ceará realizou protesto na tarde desta terça-feira (10) na sede do clube, em Carlos de Alencar Pinto. Os pedidos foram pela saída do presidente do Vovô, Robinson de Castro. A polícia esteve no local para fazer a segurança do clube.

Organizadas levaram cartazes com "Fora, Robinson". Em 2019, o Ceará não levantou troféus nas competições. E escapou do rebaixamento à Série B do Brasileiro na última rodada da Série A com empate em 1 a 1 com o Botafogo, fora de casa.