Torcida do Ceará prepara mosaico e show pirotécnico contra o Flamengo; veja detalhes

A torcida do Ceará está preparando um grande espetáculo para o jogo contra o Flamengo neste domingo (25), às 19 horas, na Arena Castelão. Através das redes sociais, membros de torcidas organizadas alvinegras gravaram um vídeo explicando a distribuição dos mosaicos e pedindo para o público entrar cedo no estádio.

Na área destinada ao setor norte, onde tradicionalmente ficam integrantes da Cearamor, o espaço irá apresentar um mosaico de papel, cujo o símbolo não foi revelado. Na parte central da arquibancada, bandeirinhas produzidas com material oriundo de Frankfurt, na Alemanha, estarão nas cadeiras dos torcedores, ocupando toda a extensão destinada aos simpatizantes do Vovô - os espaços destinados aos flamenguistas são as alas sul, superior e inferior.

Um show pirotécnico também está previsto para o momento de entrada dos jogadores no gramado. Três dias antes da partida, na última quinta-feira (22), a diretoria do Ceará divulgou que todos os ingressos foram comercializados. A expectativa é que o jogo, válido pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro, registre o recorde de público e renda do futebol cearense.