Torcida do Ceará lota Vovozão em treino aberto

A torcida do Ceará deu mais uma demonstração de devoção e apoio ao clube, comparecendo em grande número no treino aberto da tarde desta quinta-feira em Porangabuçu. O clube conclamou a presença do torcedor antes do 2º jogo do Campeonato Cearense contra o Fortaleza, confronto no qual precisará vencer por dois gols de diferença para ser tricampeão do Estado. O torcedor que compareceu a atividade visando o Clássico-Rei decisivo de domingo às 16 horas, doou 2 kg de alimento não perecível.

O maciço comparecimento do torcedor do Ceará tem grande relevância pelo contexto no qual o clube se inseriu nas últimas semanas. Eliminado das Copas do Nordeste e do Brasil em 4 dias, o clube também perdeu por 2 a 0 o 1º jogo da decisão com o Fortaleza, aumentando a pressão ao técnico Lisca e o elenco.

A torcida organizada o clube pediu a saída do treinador via rede social, mas após se reunir com a diretoria do clube, um pacto de apoio foi feito para a decisão do Estadual. E assim, a torcida compareceu em grande número com bandeiras, fogos e cânticos de apoio.

O grupo alvinegro realizou um rachão sob o comando dos auxiliares de Lisca. O treinador, não entrou no gramado no primeiro momento, permanecendo na parte interna do clube. Após o torcedor cantar, 'ah cadê o Lisca?' o treinador entrou no gramado, saudou timidamente o torcedor no alambrado e passou instruções no treinamento.

🏁 Em demonstração de apoio, torcida do @CearaSC comparece em bom número em treino aberto no estádio Vovozão.



🎥: Lucas Catrib / @lucascatrib pic.twitter.com/ym11qul1Bm — Jogada (@diariojogada) 18 de abril de 2019

O meia Ricardinho concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do clube e falou sobre a importância do torcedor alvinegro nos momentos de decisão.

“Em todos os momentos aqui, a gente sempre conquistou e conseguiu nossos objetivos juntos. O torcedor sabe da sua importância na luta pela vitória, e nós temos consciência da força que eles nos proporcionam nesses tipos de jogos. Essa atmosfera que o torcedor cria na arquibancada é algo que nos faz acreditar na virada”.

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, demonstrou otimismo e vê o mesmo sentimento no torcedor.

"O torcedor do Ceará que eu conheço é otimista. Sempre acreditando em uma virada, como em muitos momentos marcantes da história do clube".