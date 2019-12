Torcida do Ceará faz filas para compra de ingressos do jogo contra o Corinthians e esgota 2 setores

Faltando dois jogos para o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebe o Corinthians, na próxima quarta-feira (4), e a expectativa é de lotação na Arena Castelão. As vendas, que iniciaram na última segunda-feira (2), estão a todo vapor. Dois setores foram esgotados. A bola vai rolar às 19h30.

As arquibancadas Norte e central da inferior já estão esgotadas. Com a grande procura e filas longas nas lojas oficiais do clube, a diretoria do Vovô optou por iniciar as vendas, nesta terça (3), da superior Norte. Desta forma, além da superior Norte, os setores inferior Sul, superior central e Premium seguem sendo vendidos.

Veja abaixo os valores.

Torcida do Ceará

Superior central: R$ 10 inteira / R$ 5 meia

Superior Norte: R$ 10 inteira / R$ 5 meia

Inferior Sul: R$ 10 inteira / R$ 5 meia

Premium: R$ 140 inteira / R$ 70 meia

Torcida do Corinthians

Especial: R$ 100 inteira / R$ 50 meia

Ceará e Corinthians se enfrentam às 19h30, desta quarta-feira (4). A partida será na Arena Castelão, pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão.