Torcida do Ceará faz filas para compra de ingressos de jogo contra Santos

A torcida do Ceará tem feito longas filas nas lojas oficiais do clube para a compra de ingressos para comparecer ao duelo do próximo domingo (2), quando o Vovô recebe o Santos, às 16h, na Arena Castelão. A partida, que será válida pela 7ª rodada da Série A do Brasileirão, acontece exatamente no dia em que o Alvinegro de Porangabuçu estará completando 105 anos de história.

>Confira a tabela completa da Série A

🏁 Fila em loja oficial do @CearaSC para compra de ingressos para duelo contra o @SantosFC, no domingo (2).



📸: Leandro Santiago pic.twitter.com/HcHkn3hrrg — Jogada (@diariojogada) 28 de maio de 2019

Em 9º na posição com nove pontos conquistados em três vitórias sobre CSA/AL, Grêmio e Avaí/SC, o Vovô recebe o Peixe que está em 5º com 11 pontos somados até aqui. Até a noite da última segunda (27), o clube divulgou que mais de quatro mil ingressos já haviam sido vendidos de forma antecipada.

VOU POSTAR E SAIR CORRENDO:



4154 já foram vendidos antecipadamente para o jogo contra o Santos/SP.



CUIDA! 🖤#Ceará105Anos — Ceará Sporting Club (@CearaSC) 28 de maio de 2019

Veja abaixo os valores dos ingressos:

Torcida do Ceará

Superior Norte: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Superior Central: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Inferior Norte: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Inferior Sul: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Inferior Central: R$ 30 inteira) / R$ 15 meia

Especial: R$ 80 inteira / R$ 40 meia

Premium: R$ 140 inteira / R$ 70 meia

Torcida visitante

Especial: R$ 80 inteira/ R$ 40 meia

