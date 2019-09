Torcida do Ceará fará mosaico em apoio ao Setembro Amarelo na partida deste sábado (14)

Na partida deste sábado (14), diante do Botafogo, na Arena Castelão, a torcida do Ceará irá fazer um mosaico sobre a campanha de prevenção ao suicídio. Os alvinegros aproveitarão o Setembro Amarelo para fortalecer a ação através das arquibancadas.

Setembro é o mês da prevenção ao suicídio. No Brasil, a depressão, que é uma doença, tem atingido cada vez mais um número maior de pessoas de todas as idades. O país é, inclusive, o mais depressivo da América Latina, segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Usando a força do futebol por meio da arquibancada, a torcida do Alvinegro de Porangabuçu fará mosaico no setor Norte com um informativo sobre a campanha. Haverá um outro mosaico também na arquibancada central, mas relacionado à torcida.

Antes da bola rolar, o clube também está ação em apoio ao tema. Os jogadores entrarão em campo com os dados do OMS sobre a doença.

Força na internet

Durante boa parte deste sábado (14), o Vovô foi um dos assuntos mais citados no Twitter. Com a campanha repassada aos torcedores no decorrer da semana, alvinegros se uniram para colocar a tag "Hoje tem Ceará" nos trending topics, chegando a ficar como o segundo tema mais comentando no País na rede social e primeiro na capital cearense.

Tag do Ceará esteve em segundo lugar nos trending topics do Twitter no Brasil, neste sábado (14). Foto: Reprodução / Twitter

O Ceará recebe o Botafogo, às 21h, na Arena Castelão, pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Série A do Brasileirão.