Torcida do Ceará esgota 2 setores para jogo com Vasco; clube não divulga parcial de vendas

A torcida do Ceará esgotou os ingressos das arquibancadas superior Central e Norte para o jogo de sábado (26), quando o Vovô recebe o Vasco, na Arena Castelão, às 17h, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube confirmou a informação, mas, para este jogo, optou por não divulgar a parcial de venda de bilhetes.

Com dois setores já esgotados com apenas dois dias de vendas, a expectativa é de um grande público para o duelo de alvinegros no Castelão. A vitória fora de casa contra o Bahia trouxe novo ânimo para a torcida alvinegra, que pretende apoiar o time do início ao fim.

A última vez que o alvinegro publicou uma parcial de ingressos foi quando o Vovô recebeu o Flamengo pela 16ª rodada do Brasileirão. No próximo sábado (26), Ceará e Vasco fazem confronto direto, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.