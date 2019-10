Torcida do Ceará comparece ao Vovozão em treino aberto e incentiva time contra o Goiás

Deu certo o plano de reaproximação do Ceará com o seu torcedor. De técnico novo, apesar das desconfianças, e ânimo novo. Assim foi o clima do último treino de preparação do time contra o Goiás, que contou com a presença maiciça do torcedor. A partida acontece neste domingo, às 16h, na Arena Castelão.

Os portões foram abertos aos alvinegros e rapidamente os espaços do estádio Vovozão foram ocupados. Durante toda a atividade, os torcedores do Vovô entoaram os cânticos tradicionais dos jogos do time de Porangabuçu.

O Ceará encara o Goiás e precisa da vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Time também necessita interromper sequência de 8 jogos sem vitória. Na estreia de Adilson Batista, a base da equipe de Enderson Moreira deve se manter com: Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Thiago Alves e João Lucas; Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo; Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves), Lima e Felippe Cardoso.