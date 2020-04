Torcida do Bahia faz vaquinha virtual para ajudar ambulantes

Um coletivo de torcedores do Bahia, a Frente Esquadrão Popular, se mobilizou para ajudar vendedores ambulantes que trabalham nos jogos do clube e estão sem renda por conta da paralisação dos torneios devido ao novo coronavírus. Com uma vaquinha virtual, a proposta é arrecadar R$ 4 mil até domingo (5) para distribuir entre os comerciantes.

Os trabalhadores não são funcionários do tricolor baiano, mas despertam carinho da torcida. Os dois símbolos da campanha são Evandro Baleiro e Robgol do Sorvete, que vendem chocolate e sorvete, respectivamente.

A dupla ficou conhecida ao participar do lançamento de uma linha de camisas oficiais do time. Ao todo, o projeto deve beneficiar cerca de 16 ambulantes.

"Um dos grandes sentidos do futebol é a movimentação da economia e o laço que você cria até com as pessoas mais simples. O futebol une as pessoas", disse Gabriel, um dos fundadores da campanha, ao Superesportes.

Para doar qualquer valor, basta acessar o link: https://www.kickante.com.br/campanhas/fiado-invertido-robgol-craque-do-sorvete. A ação ficou conhecida como 'Fiado Invertido'.