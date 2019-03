Torcedores Fortaleza e Ceará comparecem em bom número ao Castelão

As torcidas de Ceará e Fortaleza fazem uma grande festa nas arquibancadas da Arena Castelão, para prestigiar o "Clássico-Rei Centenário", que acontece na tarde deste domingo (10), na Arena Castelão.

Mesmo com as grandes filas do lado de fora, para conseguir compar ingressos nas bilheterias, os torcedores estão conseguindo ter às arquibancadas do estádio. A expectativa eé de um público superior a 30 mil torcedores.

O classico é válido pela 2ª fase do Campenato Cearense, onde o Alvinegro de Porangabuçu é líder, com 11 pontos, e o Tricolro do Pici é o 5º colocado, com 7 pontos. Acompanhe todas as emoções da partida no tempo real do Diário do Nordeste, clicando aqui.