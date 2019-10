Torcedores do Ceará protestam durante treino do time, e polícia é acionada

Um grupo de torcedores do Ceará realizou um protesto na manhã deste sábado (12), durante o treino do time em Porangabuçu. A Polícia Militar foi acionada e reforçou a segurança na sede do clube.

Os torcedores entram no campo e se reuniram com alguns jogadores dentro do campo no Centro de Treinamento. Imagens divulgadas por torcedores nas redes sociais mostram parte do elenco no centro do campo.

Viaturas da PM chegaram ao local para evitar qualquer tipo de confusão. Após uma conversa com os jogadores, os torcedores do Vovô deixaram a sede do clube.

O time se prepara para encarar o Avaí, neste domingo, na Arena Castelão. O Vovô atravessa um momento complicado na Série A. O time não vence há dez rodadas e entrou, pela primeira vez, na zona de rebaixamento da competição.